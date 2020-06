NASCAR revela imagem da corda amarrada na boxe da equipa de Bubba Wallace

Continua controvérsia em torno da corda para enforcamento encontrada pelo piloto afro-americano Bubba Wallace à entrada da boxe da sua equipa no circuito de Talladega, no Alabama





Depois de o FBI ter garantido que a corda estaria no local há mais de um ano e que não se tratava de um ato de racismo, a NASCAR revelou pormenores de uma investigação interna ao caso através do seu presidente, Steve Phelps, e partilhou uma fotografia que mostra a corda amarrada com um laço."Ao tomarmos conhecimento a nossa reação inicial foi proteger o nosso piloto. Como podem ver pela fotografia, o laço era real e a nossa preocupação com Bubba também. O que vimos foi um símbolo de ódio que estava presente apenas numa zona das boxes e no carro número 43 de Bubba Wallace", afirmou Steve Phelps através de videoconferência.A NASCAR solicitou ainda aos restantes circuitos para verificarem se existiam cordas amarradas da mesma forma, mas nenhuma foi encontrada. O episódio levou ainda à adoção de medidas adicionais de segurança como ficalizações mais completas à zona das boxes e instalação de câmaras de vigilância."Os nossos forços irão no sentido de garantir que todos os pilotos se sintam seguros e os convidados sejam bem-vindos", constatou ainda Steve Phelps.