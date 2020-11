A emocionada mensagem da mulher de Grosjean: «Não foi preciso um milagre, foram precisos vários»

Marion Grosjean, mulher do piloto de Fórmula 1 Romain Grosjean que ontem sofreu um assustador acidente no GP do Bahrein, garante que o marido saiu vivo daquela tragédia graças aos filhos, "um escudo de amor" que o salvou. "Obrigada aos nossos filhos que o salvaram naquele incêndio. Obrigada à sua coragem, a sua força, o seu amor, o seu treino físico que provavelmente também o manteve com vida (Kim, Dan, amo-vos). Não foi preciso um milagre, foram precisos vários ontem", escreveu a jornalista numa longa mensagem publicada no Instagram esta segunda-feira.





E desabafou: "Obviamente, que não dormi esta noite e nem sei se devia escrever, mas si que escrever sempre me ajudou. Esta manhã, não vou mentir, as palavras não saem facilmente. Romain vai rir-se de certeza, ele que sabe a faladora que sou. Ele, a quem eu escrevo tanto. Nem sabia que foto publicar. Que imagem guardar de ontem? A das chamas? A que os socorristas lhe seguram as mãos? O resto do seu carro? Pus esta. É algo estúpida porque ambos temos a mesma camisola do título de GP2 com a qual eu durmo às vezes. Preferia que tivesse a palavra 'super-herói' em vez de 'campeão', mas se for preciso faremos outra com outra mensagem. Para as crianças, porque assim explicamos o inexplicável"."No Twitter mencionei as palavras úteis, urgentes, para os proteger acima de tudo. Mencionei o 'escudo de amor' que o protegeu. Hoje há que procurar outras fórmulas, inventar outras frases sensíveis. Vamos encontrá-las juntos. Agradecer aos homens do carro médico. Uma palavra de amizade a Jean Todt e à sua humanidade inesgotável. Agradecimento a todos vocês, que mostraram um apoio, afeto e uma amabilidade que gostámos muito. Obrigada à família de Jules Bianchi e ao seu pai Philippe, em quem continuo a pensar. Ao próprio Jules. A Kevin Magnussen pelas suas palavras. Às equipas do Canal + pela sua delicadeza. Devo esquecer-me de alguém, mas desculpem-me".