A original homenagem da filha de Michael Schumacher ao piloto

Gina Schumacher, filha de Michael Schumacher, homenageou na passada segunda-feira, durante um evento equestre o seu pai na cidade italiana de Verona. A filha do antigo heptacampeão mundial de fórmula 1 abriu a cerimónia montada num cavalo disfarçado num carro da Ferrari, muito similar àquele que ofereceu cinco [de 2000 a 2004] dos sete títulos mundiais que o piloto alemão conquistou na sua carreira."Que noite tão divertida e que boa forma de terminar a nossa temporada de demonstração na Europa! Estou muito agradecida a toda a minha família e amigos por todo o apoio que me têm dado. Sem vocês, nada disto seria possível. Muito obrigado. O meu cavalo era tão bom que nem se importou com o barulho do aileron", escreveu a jovem de 22 anos, numa foto publicada através das redes sociais.Momentos mais tarde, também Corinna, mulher de Michael Schumacher, recordou a paixão do marido pelos cavalos e como ajudou-a a concretizar um desejo que tinha quando o conheceu. "Nunca me esqueço a quem devo agradecer por tudo isto, ao meu marido Michael. Quando tinha 30 anos e sonhava em ter um cavalo, levou-me até ao Dubai para ver um árabe [raça originária da Península Arábica]. Sinto o maior orgulho quando vejo Gina assim, de tudo aquilo que conquistou e o quão feliz é e isso faz-me feliz", frisou.Recorde-se que Michael Schumacher continua a, onde foi vítima de uma queda quando esquiava com o filho nos Alpes franceses, embatendo com a cabeça numa rocha, o que lhe provocou graves lesões cerebrais.