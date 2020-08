Aprovado protesto da Renault: Racing Point leva multa e sofre corte nos pontos

A FIA (Federação Internacional do Automóvel) aprovou esta sexta-feira o protesto da Renault sobre a Racing Point. Como resultado desta aprovação foram deduzidos 15 pontos (7,5 por piloto) à equipa britânica no campeonato mundial e ainda uma multa de 400 mil euros (200 mil por piloto).





Os rumores começaram nos primeiros testes, quando a Racing Point apresentou um carro idêntico ao da Mercedes no ano anterior. A equipa não esconde que, de facto, usa um motor e várias peças, incluindo a suspensão, da Mercedes de acordo com as regras. Depois dos Grandes prémios da Estíria, Hungria e Inglaterra, a Renault protestou junto dos comissários, alegando que os travões da Racing Point foram copiados diretamente do carro da Mercedes em 2019.A Racing Point não poderá contar com os seus dois habituais pilotos, uma vez que Sergio Pérez não está disponível, por continuar infetado com Covid-19. Nico Hulkenberg será assim o piloto que se vai juntar a Lance Stroll, no segundo GP consecutivo da Grã-Bretanha, em Silverstone. A prova decorrerá desde esta sexta-feira, com os treinos livres, até domingo, quando se realizará a corrida.