Checo Pérez lamenta rumores sobre carros da Red Bull: «O que se tem dito lá fora é uma loucura»

Checo Pérez concedeu, a um dia do Grande Prémio da Hungria de Fórmula 1, uma entrevista ao 'Mundo Deportivo' onde, entre outros temas, abordou o arranque menos positivo que tem tido esta temporada , garantindo, no entanto, não existir qualquer diferença entre o seu carro e o de Max Verstappen, seu companheiro na Red Bull.O mexicano, que nas últimas corridas não tem estado no seu melhor, explicou que a força mental é "muito importante" nestas alturas. "É algo que tenho trabalhado bastante com o meu psicólogo e acredito que estou muito bem animicamente. É preciso perceber a razão que leva a cada coisa que está a acontecer e aprender a lidar com isso. Faz parte da carreira de um desportista e falo constantemente com o meu psicólogo", começou por dizer.Quem tem brilhado esta temporada tem sido Verstappen, algo que não tem passado despercebido a Pérez. O mexicano, de resto, deixou muitos elogios ao holandês."Volto a dizer que 90 por cento dos pilotos 'afundariam' ao lado de Verstappen. Se não és mentalmente forte, não podes estar na Red Bull. Não podes subestimar o nível de pressão que se vive aqui. A Red Bull é uma equipa onde, se tens uma má sessão, já tens cinco pilotos 'na mira'. É uma pressão constante da imprensa. Em três anos, nunca vi isso em nenhuma equipa. Não estou a dizer isso [que nenhum piloto venceria Verstappen], mas poucos pilotos da grelha o conseguiriam vencer com o mesmo carro. As pessoas que estão sentadas nos sofás subestimam a sensibilidade dos pilotos às configurações dos carros. Os nossos carros são iguais. O que se tem dito lá fora é uma loucura, há muita especulação", rematou.Recorde-se que o Grande Prémio da Hungria de Fórmula 1 se realiza este domingo, pelas 14 horas.