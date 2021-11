Chefe da Red Bull e a polémica no GP Brasil: «Penalizar Verstappen teria sido muito injusto»

O Grande Prémio do Brasil brindou os fãs da Fórmula 1 com mais uma luta 'mano a mano' pela vitória entre os candidatos ao título mundial de 2021, Max Verstappen e Lewis Hamilton. O britânico da Mercedes levou a melhor sobre o holandês da Red Bull, que mantém a liderança do Mundial, agora com apenas 14 pontos de vantagem sobre o rival, quando faltam apenas três corridas - Qatar, Arábia Saudita e Abu Dhabi - para fechar a temporada.A volta 48 no traçado de Interlagos marcou a corrida com um momento polémico e que originou queixas da Mercedes . Na curva 4, Hamilton tentou ultrapassar Verstappen por fora, mas holandês fechou-lhe a porta e os dois carros acabaram na escapatória. O 'incidente' foi analisado pelos comissários da FIA durante a corrida, mas não existiu qualquer investigação nem penalização a Verstappen. Uma decisão que o chefe da equipa Red Bull, Christian Horner, considerou ter sido "certa""Penalizar para quê? Não houve vantagem ganha, não houve contacto entre os carros, por issso... Acho que os comissários tomaram a decisão certa. Já falámos muitas vezes sobre o facto de que temos de deixá-los correr. Hoje a decisão foi certa", atirou o britânico, no final da corrida. "Estão ambos a correr muito e deram tudo. O Lewis tentou ir por fora, o Max foi a fundo... Teria sido muito injusto penalizá-lo por isso. Se fosse ao contrário eu teria dado ordens para reclamar, mas não esperaria receber nada por isso. São dois pilotos a lutar por um campeonato, é óbvio que vai ser uma corrida dura e difícil. Acho que foi justo, não houve contacto, eles voltaram à pista e depois recomeçaram", acrescentou.Hamilton acabaria por ultrapassar Verstappen na volta 59... precisamente nas mesma curva. O britânico assumiu a liderança e garantiu a vitória, o que deixou a luta pelo Mundial ainda mais apertada. Mas Christian Horner garante Verstappen e a Red Bull vão dar o máximo para colocar um ponto final nos reinados de Hamilton e da Mercedes, que lidera o Mundial de construtores com mais 11 do que a Red Bull."Vamos lutar e vamos dar tudo o que temos. Trabalhámos muito para estar nesta posição. A Mercedes nunca esteve nesta posição. Estavam habituados a ganhar e a dominaram. Estamos a pressionar o máximo que podemos e faremos o máximo que pudermos até à bandeira de xadrez em Abu Dhabi", sublinhou.