Chefe de equipa da Alpine deixa farpa a Alonso: «A idade afeta os olhos, os músculos...»

Otmar Szafnauer, chefe de equipa da Alpine, falou ao 'El Confidencial' sobre a ida de Fernando Alonso para a Aston Martin em 2023 , garantindo que apesar de ser um piloto de alto nível, a idade do espanhol já não passa despercebida."Tivemos muitas conversas com Alonso, obviamente queríamos que ficasse [na Alpine]. Os detalhes do contrato que lhe puseram em cima da mesa foram mais atrativos do que aqueles que discutiu connosco", referiu o romeno.E acrescentou, abordando a situação do bicampeão Mundial de Fórmula 1, que já leva 41 anos: "Queríamos que ficasse connosco mais um ano e seguir com Oscar [Piastri] em 2023. Mas, como para toda a gente na vida, chega a um momento em que a idade afeta o psicológico, os olhos, o cérebro, os músculos, o sistema nervoso...".Questionado acerca da mais recente polémica a envolver Oscar Piastri, em que a Alpine anunciou acordo com o australiano e este negou nas redes sociais, Szafnauer pediu mais... lealdade. "Esperava mais de Piastri. Deveria ter mais lealdade com a equipa que cuidou dele, que o levou para o Mundial e que, acima de tudo, decidiu que o ia subir à Fórmula 1 para conhecer os circuitos".À data, recorde-se que Esteban Ocon, piloto francês da Alpine, continua sem companheiro oficial para 2023.