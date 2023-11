Dobradinha da Ferrari na segunda sessão de treinos livres para o GP de Las Vegas

Charles Leclerc (Ferrari) foi, esta sexta-feira, o piloto mais rápido na segunda sessão de treinos livres para o GP de Las Vegas de Fórmula 1, depois da primeira ter sido cancelada , horas antes, devido a uma tampa de esgoto que se soltou na estrada.Carlos Sainz (Ferrari), que na primeira sessão foi obrigado a parar quando chocou com a tampa numa altura em que vinha a alta velocidade , conseguiu terminar no 2.º lugar, à frente de Fernando Alonso, que fechou o pódio. O espanhol, de resto, foi obrigado a trocar quase tudo no carro devido ao incidente que sofreu, conseguindo, ainda assim, uma condução notável.Max Verstappen, com uma sessão algo atribulada, foi 6.º, atrás do companheiro de equipa Sergio Pérez (4.º) e de Valtteri Bottas (5.º).De referir ainda que esta segunda sessão de treinos livres acabou por ser altamente demorada, fruto do incidente na primeira. O que era para ter começado, inicialmente, à meia-noite (hora de Las Vegas), acabou por arrancar apenas às 02h30, terminando mais de uma hora depois, pelas 04h00.