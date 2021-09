Félix da Costa volta a ser apontado à Fórmula 1 e estará em negociações com a Alfa Romeo

Depois de Sam Smith, jornalista britânico especialista em Fórmula 1, ter avançado com a hipótese de António Félix da Costa ocupar o lugar de Kimi Raikkonen na Alfa Romeo, agora o portal 'Autosport.pt' adianta que "há conversas" entre o piloto português e a escuderia.





As conversações estarão a ser mediadas por Tiago Monteiro, piloto do WTCR que além de amigo de Félix da Costa exerce também as funções de empresário.A Alfa Romeo já garantiu a contratação de Valtteri Bottas, que deixou a Mercedes, e procura um piloto para o lugar de Raikkonen, entretanto retirado.A verdade é que candidatos não faltam. A vaga, segundo o 'Autosport.pt' é disputada por Antonio Giovinazzi, Nyck de Vries, Guanyu Zhou, este último um forte candidato ao lugar pois terá em mãos 30 milhões de euros, mas não no imediato, o que alegadamente gera na equipa alguma desconfiança.Félix da Costa - que fez parte do programa Red Bull Junior Team em 2012 e 2013 - compete atualmente na Fórmula E, ao serviço da DS Techeetah. Foi campeão mundial em 2019/20.