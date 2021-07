Jornalista britânico aponta Félix da Costa ao lugar de Räikkönen na Alfa Romeo

O jornalista britânico Sam Smith, especialista em Fórmula 1 e que faz a cobertura do Mundial para o portal The Race, assumiu que "gostaria de ver António Félix da Costa ter uma oportunidade" na Alfa Romeo e sugere o piloto português ao lugar de Kimi Räikkönen na equipa italiana, que quarta-feira anunciou a continuidade no Mundial "por vários anos".





"Está na sua melhor forma e numa altura da carreira onde não sente a pressão como sentia anteriormente", refere Sam Smith, ao portal especializado The Race, destacando o título da Fórmula E conquistado pelo português em 2020 e ainda os grandes resultados que Félix da Costa tem registado no Mundial de resistência.O jornalista vê no piloto luso, de 29 anos, o parceiro ideal para o italiano Antonio Giovinazzi, sobretudo pela experiência acumulada e tendo em conta que as mudanças nos regulamentos técnicos da Fórmula 1 já no próximo ano. "Seria uma excelente adição para o desenvolvimento de uma nova unidade motriz após o seu trabalho com alguns sistemas elétricos complexos na DS Techeetah", justifica Sam Smith.

Refira-se que António Félix da Costa esteve muito perto de entrar na Fórmula 1 em 2013. O português teve garantia de Helmut Marko, diretor do programa de jovens pilotos da Red Bull, de que iria integrar a Toro Rosso (atual Alpha Tauri), mas à última hora o lugar foi atribuído ao russo Daniil Kvyat.