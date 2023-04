Fernando Alonso e os toques de Carlos Sainz nas curvas: «Devo ser atraente...»

Fernando Alonso era um piloto satisfeito depois do Grande Prémio da Austrália de Fórmula 1, prova que acabou no 3.º lugar , somando o 101.º pódio da carreira. Instantes após a corrida, o espanhol referiu que "foi difícil compreender" aquilo que se passava em alguns momentos - muito por conta das três bandeiras vermelhas - e abordou os toques que Carlos Sainz deu no seu Aston Martin."[Foi] Uma montanha-russa de emoções. Aconteceram muitas coisas no início e no fim, foi difícil compreender o que se passava. A corrida foi boa. A Mercedes fez um grande trabalho hoje, foi difícil aproximar-me deles. A primeira bandeira vermelha ajudou-nos, mas a segunda... Tivemos alguma sorte e agradecemos a oportunidade de ter visto outra vez a bandeira de xadrez no pódio. Resto da temporada? Podia trazer um lugar mais alto no pódio...", começou por dizer Alonso, logo após o final da corrida.O espanhol acabou por marcar presença na conferência de imprensa na FIA, onde falou sobre os toques que Carlos Sainz lhe deu. "Naquela saída houve alguém que me tocou, na curva 3. Aparentemente, o Sainz também me tocou na primeira. No Bahrain, o Lance [Stroll] tocou-me na curva 4. Devo ser atraente... (risos) O nosso carro é forte, não importa", rematou.Recorde-se que Max Verstappen foi o vencedor do Grande Prémio da Austrália.