Fittipaldi questiona saída de Alonso para a Aston Martin: «Tem de haver uma razão...»

Emerson Fittipaldi, antigo piloto brasileiro de Fórmula 1 e bicampeão do Mundo em 1972 e 1974, comentou a mudança de Fernando Alonso da Alpine para a Aston Martin em 2023 , considerando ser uma decisão "difícil de entender"."Está a correr muito bem com a Alpine. Não sei por que razão se vai embora, é difícil de entender. Tem de haver uma razão. Do lado de fora, nunca conheces as decisões dos pilotos. Não estou dentro da situação para fazer comentários a respeito, mas é possível que nos próximos dias ele fale mais sobre isso", começou por dizer ao portal 'Vegas Insider'.E prosseguiu, frisando que a Aston Martin ficará a ganhar com esta mudança. "Alonso vai levar muita experiência e velocidade para lá. É muito bom a tratar dos ajustes no carro. Lance [Stroll] teve um grande companheiro em Vettel e agora terá o mesmo com Alonso. São dois grandes pilotos e vão ajudar Stroll a ser mais rápido".Fittipaldi abordou ainda a temporada menos boa da Ferrari, mas mostrou-se confiante que a escuderia italiana será capaz de corrigir a tempo. "Estrategicamente cometem erros. Não sei o que está a falhar, mas tenho a certeza que vão conseguir dar a volta. Têm a capacidade, as pessoas, o potencial e a experiência para o fazerem. O carro é muito rápido e vão aprender com os erros", concluiu.