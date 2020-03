Funcionário da Pirelli teve teste positivo ao coronavírus na Austrália

As dúvidas permaneceram quase até à última hora mas o Grande Prémio da Austrália, primeira prova do Mundial de Fórmula 1 que estava agendado para o último fim de semana, acabou mesmo por ser cancelado devido ao coronavírus. Horas antes do anúncio oficial McLaren tinha revelado que um dos seus mecânicos estava infetado e que por essa razão a escuderia britânica não iria apresentar-se no paddock do circuito de Albert Park, em Melbourne, o que terá sido preponderante na decisão final da organização.





Esta segunda-feira ficou a conhecer-se o segundo caso de infeção pelo Covid-19 na Fórmula 1. Trata-se de um funcionário da Pirelli (única fornecedora de pneus da categoria) que teve um teste positivo ao coronavírus realizado no domingo."Um membro da equipa Pirelli F1 deu positivo para o Covid-19 em Melbourne. A pessoa em questão está agora a seguir todos os procedimentos relevantes implementados pelas autoridades sanitárias australianas", revelou um porta-voz da marca italiana.