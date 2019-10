GP México: Pole position para Max Verstappen

O holandês Max Verstappen (Red Bull) garantiu este sábado a pole position para o Grande Prémio do México e quebrou a sequência da Ferrari, que havia conquistado o 1º lugar da grelha nas últimas cinco corridas e dominado os treinos livres de sexta-feira.



Verstappen, que venceu as últimas três provas realizadas no México, estabeleceu a melhor volta da sessão em 1.14,758 e deixou os dois carros da Ferrari nos 2º e 3º lugares – o monegasco Charles Leclerc (1.15,024) foi ligeiramente mais rápido do que o alemão Sebastian Vettel (1.15,170).



Numa qualificação marcada pelo acidente aparatoso de Valtteri Bottas (Mercedes) já na parte final – vai largar da 6ª posição – o colega do finlandês, o britânico Lewis Hamilton, garantiu o 4º lugar da grelha com 1.15,262, superando o segundo carro da Red Bull, do tailandês Alexander Albon (5º).



Hamilton pode festejar o seu título mundial Fórmula 1 – terceiro consecutivo – já este domingo no Autódromo Hermanos Rodríguez, mas para isso acontecer precisa de ganhar 11 pontos ao seu companheiro de equipa.







CLASSIFICATION: END OF QUALIFYING



Max loves Mexico, doesn't he?! He qualifies ahead of the Ferraris#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/aFjBhWiz51 — Formula 1 (@F1) October 26, 2019