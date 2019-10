GP México: Vettel fica com o melhor tempo do dia

Sebastian Vettel (Ferrari) foi esta sexta-feira o piloto mais rápido nos treinos livres para o Grande Prémio do México em Fórmula 1.

Depois de Lewis Hamilton (Mercedes) ter dominado a primeira sessão do dia, o piloto alemão respondeu na segunda sessão - marcada pelo acidente de Alexander Albon (Red Bull), que provocou bandeira vermelha - e completou a volta mais rápida ao Autódromo Hermanos Rodríguez em 1.16,607.





Max Verstappen (Red Bull) gastou mais 0,115 milésimos e ficou com o segundo tempo, enquanto Charles Leclerc (Ferrari) obteve o terceiro melhor registo, a 0,465 milésimos do companheiro de equipa.Valtteri Bottas foi o melhor dos Mercedes e acabou em 4º (+0.614), enquanto Hamilton perdeu quase um segundo (+0.963) para Vettel e fechou a sessão no 5º posto.

No sábado realizam-se a 3ª sessão de treinos livres e a qualificação para a corrida de domingo, na qual Lewis Hamilton poderá conquistar o seu 6º título mundial, o terceiro de forma consecutiva.