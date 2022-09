Grande Prémio de Itália de Fórmula 1, em direto

há 58 min 11:05

Grelha de partida

Eis a grelha de partida para o GP de Itália, marcada por muitas penalizações. Estas são as principais:



Verstappen (Red Bull): terminou a qualificação em 2.º, larga da 7.ª posição - alterações no motor.



Sainz (Ferrari): terminou a qualificação em 3.º lugar, larga de 18.º - alteração de componentes no carro.



Pérez (Red Bull): qualificou-se em 4.º lugar, sai de 14.º - alterações no motor.



Hamilton (Mercedes): qualificou-se no 5.º lugar, larga da 19.º posição - alterações na unidade de potência do carro.