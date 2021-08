Hamilton admite possíveis efeitos da Covid-19: «Tive grandes tonturas e vi tudo desfocado»

Lewis Hamilton foi este domingo observado pelo médico da Mercedes no final do Grande Prémio da Hungria. O piloto britânico da Mercedes, que terminou no terceiro lugar, deu sinais de indisposição na cerimónia do pódio e, na conferência de imprensa após a corrida, admitiu ter sentido "grandes tonturas" e que tudo pode estar relacionado com a Covid-19.





Estou bem. Tive grandes tonturas e tudo ficou um pouco desfocado no pódio. Tenho tido dificuldades durante todo o ano com a minha saúde, tentando manter-me saudável depois do que aconteceu no final do ano passado (quando contraiu Covid), e continua a ser uma batalha", admitiu o heptacampeão mundial, que em dezembro do ano passado testou positivo à Covid-19 e falhou o GP de Sakhir , no Bahrain."Não falei com ninguém sobre isso, mas penso que os efeitos da Covid são persistentes. Lembro-me dos efeitos de quando testei positivo e o treino tem sido diferente desde então. O nível de fadiga que ganhas é diferente e torna-se um verdadeiro desafio. Continuo a treinar e a preparar-me da melhor maneira possível. Não sei se hoje foi devido a isso [Covid], também pode ter sido desidratação, mas nunca passei por isso. Tive algo parecido em Silverstone, mas desta vez foi bem pior", acrescentou.