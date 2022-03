Hamilton deixa 'bicada' a Verstappen: «Já perdi Mundiais por um ponto...»

Hamilton pega no chapéu de chuva e salta de autocarro em andamento antes do GP Bahrain Hamilton pega no chapéu de chuva e salta de autocarro em andamento antes do GP Bahrain

Lewis Hamilton mostrou-se satisfeito com o 3.º lugar alcançado este domingo no GP do Bahrain de Fórmula 1 , mas lembrou que a temporada vai ser "longa e difícil". O piloto britânico aproveitou também para deixar uma 'bicada' a Verstappen, campeão do Mundo em 2021 e que abandonou a corrida devido a problemas na bateria do monolugar."Cada ponto pode marcar a diferença. Já perdi Mundiais por um ponto. Embora atualmente não estejamos tão bem em termos de rendimento, este é um resultado excelente. Claro que tivemos sorte [relativamente ao facto de nenhum dos Red Bull ter acabado a corrida], mas fizemos um bom trabalho. Esse é o trabalho árduo de todos. Vai ser uma batalha muito longa e difícil, mas gostamos de desafios", disse o britânico.Recorde-se que a Ferrari fez a dobradinha no GP do Bahrain. O monegasco Charles Leclerc terminou no 1.º lugar, seguido do espanhol Carlos Sainz. Hamilton fechou o pódio, com George Russell, seu companheiro na Mercedes, a surgir na 4.ª posição.