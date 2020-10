Histórico e imparável: os 14 recordes que Lewis Hamilton detém na Fórmula 1

Lewis Hamilton reescreveu a história da Fórmula 1. No domingo, ao vencer o Grande Prémio de Portugal, o piloto britânico de 35 anos garantiu a 92.ª vitória da carreira e superou o recorde que pertencia ao alemão Michael Schumacher.





Hamilton iniciou o seu trajeto na categoria rainha do automobilismo a 18 de Março de 2007, na Austrália - e logo com um 3.º lugar -, e a partir daí foi sempre a somar, pelo que mais de 13 anos depois o piloto natural de Stevenage detém um currículo invejável e já com 14 marcas que serão difíceis (ou mesmo impossíveis) de igualar.Confira todos os recordes de Lewis Hamilton na Fórmula 1:

- Único piloto a vencer pelo menos uma corrida em todas as épocas que disputou: 14 épocas

- Maior número de vitórias: 92

- Maior número de pole positions: 97

- Maior número de vitórias a sair da pole position: 57

- Mais pódios: 161

- Mais 'grands-chelems' (pole position, volta mais rápida e vitória a liderar todas as voltas) por corrida numa época: 3

- Melhor estreante da história: 9 pódios nas 9 primeiras provas, 4 vitórias e 6 pole positions

- Maior número de vitórias num único Grande Prémio: 8 (Hungria)

- Maior número de vitórias num Grande Prémio em casa: 7 (Grã-Bretanha)

- Vitórias no maior número de pistas diferentes: 28

- Pole positions no maior número de circuitos diferentes: 29

- Mais largadas na primeira linha da grelha: 156

- Mais corridas que liderou: 158

- Mais corridas que liderou do início ao fim: 22