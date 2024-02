Interrogatório a Christian Horner durou... oito horas: diretor da Red Bull não pensa deixar o cargo

A imprensa inglesa revela que o interrogatório a Christian Horner, diretor da Red Bull que está a ser investigado por uma alegada denúncia de comportamento inapropriado dentro da equipa, durou oito horas. Segundo o 'The Sun', Horner está tranquilo e tem recebido o apoio da mulher, Geri Halliwell, que fez parte do grupo musical Spice Girls. Fonte da Fórmula 1 já assegurou que o britânico não pensa deixar o cargo."Isto não se trata de um julgamento e, por esse motivo, não vamos ter uma resposta rápida. O Christian não foi demitido e não pediu nem vai deixar o cargo de diretor", pode ler-se em publicação da mesma fonte.Recorde-se que ontem, sexta-feira, o 'The Times' afirmou que a decisão final deste caso só deverá ser conhecida mesmo antes do início da temporada, que arranca dia 2 de março com o Grande Prémio do Bahrain.