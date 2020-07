Jacques Villeneuve vê Vettel como o "companheiro perfeito" para Verstappen na Red Bull

Sebastian Vettel vai deixar a Ferrari no final da temporada, ainda não tem o futuro definido e, se é verdade que o alemão é um alvo apetecível para quase todas as equipas, há também a possibilidade de não conseguir um lugar na Fórmula 1 para 2021.





Apesar de não ter tido os resultados esperados com a marca italiana, o antigo piloto canadiano Jacques Villeneuve acredita que Vettel seria o "companheiro perfeito" para o holandês Max Verstappen na Red Bull e considera que a equipa dirigida por Christian Horner deveria abdicar de Alex Albon para apostar no regresso do alemão."Verstappen tem sentido alguns problemas com o carro e é normal que Albon esteja ainda mais atrasado. Os carros estão cada vez mais difíceis de pilotar e Adrian Newey [chefe técnico da Red Bull] projeta-os até ao limite. Mas Vettel já demonstrou, no passado, que que consegue tê-los sob controlo e por isso seria o companheiro perfeito para Verstappen", considerou Villeneuve, em declarações à Sky Italia.Recorde-se que Vettel conquistou os 4 títulos mundiais do seu palmarés, entre 2010 e 2013, precisamente na Red Bull. Contudo, a equipa austríaca sediada no Reino Unido já descartou o possível regresso do alemão