«Leclerc falou no rádio como se já tivesse sido declarado líder da Ferrari»

Jacques Villeneuve, filho do antigo piloto canadiano Gilles Villeneuve, deixou muitas críticas à postura de Charles Leclerc durante o GP da Grã-Bretanha , alegando que o monegasco, que insistiu veemente via rádio para ultrapassar Carlos Sainz - que acabou por vencer a prova - numa altura em que os dois seguiam na frente da corrida, "falou como se já tivesse sido declarado líder" da Ferrari."A Ferrari precisa de trabalhar na comunicação. Leclerc falou no rádio como se já tivesse sido declarado líder e não o é, nem de acordo com o contrato. É muito cedo para esse tipo de distinção, mas Sainz tem uma oportunidade. Somou ótimos pontos e pode dar a volta [ao Mundial de pilotos] depois de um bom resultado", começou por dizer.E continuou, frisando que a Ferrari não pode estar "contente com o tom de Leclerc". "Pediu uma informação e responderam-lhe: 'Foi dito a Sainz para aumentar o ritmo'. Isso devia ser suficiente, deviam acabar aí as mensagens via rádio. Não faz sentido fazer pressão, tudo sai cá para fora e isso não é bom para a Ferrari. Ele que o faça em privado depois da corrida".Villeneuve aproveitou ainda para deixar muitos elogios a Sainz, e mostrou-se "curioso" para ver o que o piloto espanhol pode fazer daqui para a frente. "Tenho muita curiosidade para saber se a pressão de lutar pelo Mundial o vai afetar. É um rapaz inteligente e sensato que conduz um bom carro. Alguns são afetados pela pressão e diminuem a velocidade, outros lançam-se e são imparáveis, como aconteceu com Verstappen. Uma coisa é certa: Carlos Sainz [Jr.] já não é filho de Carlos Sainz [pai]. Agora é mesmo Carlos Sainz", rematou.Recorde-se que esta foi a primeira vitória de Carlos Sainz na Fórmula 1, após 150 corridas.