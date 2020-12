Leclerc viu acidente de Grosjean pelo retrovisor: «Honestamente, não tinha muitas esperanças»

Charles Leclerc pensou no pior quando viu o acidente de Romain Grosjean pelo retrovisor do seu Ferrari no GP Bahrein, no último domingo. O piloto monegasco confessa, numa entrevista à BBC, que pensou que o francês tinha morrido. Mas felizmente Grosjean acabou por sair do aparatoso acidente pelo seu próprio pé, 'apenas' com queimaduras nas mãos.





"Vi o embate pelo retrovisor, apercebi-me de imediato que era extremamente grave e pensei logo no pior", disse Leclerc."Tenho de ser honesto, não tinha muitas esperanças, estava muito preocupado. Perguntei pelo rádio se havia informações, mas não houve notícias até chegarmos à boxe. Saí logo do carro e disseram-me que ele tinha conseguido sair, nem queria acreditar porque ao entrar na curva nove vi as chamas e o fogo", acrescentou o piloto.Leclerc viu morrer o seu padrinho, Jules Bianchi, num acidente no Japão, em 2014, bem como Antoine Hubert, um amigo de infância, no GP Bélgica de Fórmula 2 no ano passado. O piloto diz que domingo, depois do sucedido com Grosjean, esforçou-se por se concentrar na corrida. "Fechei-me na minha bolha e tentei concentrar-me."