Lewis Hamilton: «Nunca pedi ou mandei ninguém ajoelhar-se»

Antes da corrida do Grande Prémio da Áustria, que Valtteri Bottas venceu, vários pilotos colocaram o joelho direito no chão aderindo ao movimento contra o racismo. Seis pilotos não o fizeram e Lewis Hamilton não ficou em silêncio.



"Acho que toda a gente tem o direito de ter uma escolha pessoal. Honestamente, não sei as razões e opiniões de cada um... Estou ciente da opinião de alguns dos pilotos, mas isso são assuntos pessoais que não quero abordar", afirmou o britânico.



E prosseguiu: "Nunca pedi ou mandei niguém ajoelhar-se. Nunca puxei o assunto. Quando estávamos a fazer o alinhamento, o Vettel e o Grosjean perguntaram quem o ia fazer", frisou.



Hamilton partilhou ainda aquilo que disse aos restantes pilotos antes do início da corrida - "Rapazes, eu vou fazê-lo, mas vocês fazem o que sentirem que é correto", disse.



O britânico agradeceu ainda a participação daqueles que o acompanharam, dizendo estar "realmente grato".