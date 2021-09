Max Verstappen recebe novo motor e larga em último no GP da Rússia

Com a luta pelo título mundial de Fórmula 1 ao rubro, Max Verstappen, vai largar da 20ª e última posição no Grande Prémio da Rússia. O holandês já estaria sujeito a uma penalização de três lugares, depois da FIA o ter considerado culpado pelo acidente com Lewis Hamilton no GP de Itália, mas a Red Bull decidiu efetuar uma troca de motor no B16B de Verstappen e o atual líder do campeonato - tem mais 5 pontos do que o rival Hamilton (2º) - cai para o fundo da grelha.





FP2 CLASSIFICATION: @ValtteriBottas completes a perfect F1 Friday by taking his second P1 of the day ??#RussianGP #F1 pic.twitter.com/K06dIkIqh2 — Formula 1 (@F1) September 24, 2021

Segundo os regulamentos, cada piloto pode utilizar três unidades de potência (vulgo motor) ao longo da época sem receber punições. Depois disso, cada nova mudança vale penalizações. A simples troca do motor implica uma perda de 10 lugares, mas como Verstappen contará com outros novos componentes (como turbo, peças do sistema de recuperação de energia e controlos eletrónicos) terá de largar da última linha, ao lado de Charles Leclerc (Ferrari), que também recebe um quarto motor para a 15.ª prova do Mundial.Face à possibilidade de chuva para o fim de semana, Verstappen acredita que a decisão da Red Bull foi tomada no momento certo. "Tínhamos de cumprir uma punição e se não tivéssemos feito aqui [a mudança do motor], teríamos de fazê-la depois. Então optámos por fazê-la já e tentar o melhor resultado possível", explicou o holandês, que perspetiva uma "recuperação difícil" na corrida. Valtteri Bottas foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres realizada esta sexta-feira no traçado de Sochi e liderou também o segundo treino. Tal como sucedeu durante a manhã, o finlandês da Mercedes superou o companheiro de equipa Lewis Hamilton em 0,044 segundos. Pierre Gasly (AlphaTauri) fechou o pódio no treino da tarde a 0,252 segundos de Bottas e Max Verstappen, foi apenas sexto, gastando mais 1,028s do que Bottas.No sábado realiza-se o terceiro e último treino livre (10h) e a qualificação (13h) para a corrida de domingo (13h).