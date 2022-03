Mazepin "desapontado" com saída da Haas: «A decisão da FIA foi completamente ignorada»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por NIKITA (@nikita_mazepin)

A Haas revelou este sábado que rescindiu contrato com o piloto Nikita Mazepin , assim como com a Uralkali, empresa detida pelo seu pai e uma das patrocinadoras da escuderia. Numa curta mensagem nas redes sociais, o russo já reagiu, garantindo que as suas condições para continuar foram "completamente ignoradas"."Queridos fãs e seguidores. Estou muito desapontado em saber que o meu contrato com a Haas foi terminado. Apesar de entender as dificuldades, a decisão da FIA, assim como a minha vontade de aceitar as condições propostas para continuar, foram completamente ignoradas e não foi iniciado nenhum processo tendo em conta esta decisão unilateral. Para aqueles que tentaram compreender, o meu eterno obrigado. Tratei o meu tempo na Fórmula 1 como um tesouro e espero que possamos voltar a estar juntos em momentos melhores. Terei mais a dizer nos próximos dias. Nikita".