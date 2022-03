Oficial: Haas despede Nikita Mazepin

A Haas anunciou, este sábado, que rescindiu contrato com o piloto russo Nikita Mazepin, assim como com a Uralkali, empresa detida pelo seu pai, uma das parcerias da escuderia.Num curto comunicado, a equipa frisou estar "chocada com os acontecimentos na Ucrânia", que desencadearam a decisão.O piloto de 23 anos, filho do magnata Dmitriy Mazepin, não foi além de um 14.º lugar na temporada 2021 na Fórmula 1, que culminou na conquista do Mundial pelo holandês Max Verstappen.Recorde-se que a 'Britain’s Motorsport' já tinha confirmado, na passada quarta-feira, que Mazepin não poderia participar no GP da Grã-Bretanha "A Haas decidiu terminar, com efeito imediato, a parceria com a Uralkali e o contrato do piloto Nikita Mazepin. Tal como o resto da comunidade da Fórmula 1, a equipa está chocada com a invasão à Ucrânia e deseja um rápido e pacífico fim do conflito".