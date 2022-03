Nikita Mazepin não poderá competir no GP da Grã-Bretanha

A 'Britain’s Motorsport' divulgou, esta quarta-feira, que os pilotos e equipas russas estão proibidos de correr em eventos realizados dentro da Grã-Bretanha, algo que terá consequências diretas no GP de Fórmula 1 e para... Nikita Mazepin. Apesar da FIA ter confirmado na terça-feira que o russo poderá competir no Campeonato do Mundo, sabe-se agora que não o poderá fazer no Grande Prémio mesmo sob bandeira, cores ou símbolos neutros."Toda a comunidade da Motorsport condena os atos de guerra praticados pela Rússia e Bielorrússia na Ucrânia, e expressa toda a solidariedade e apoio para aqueles que estão a ser afetados", explicou David Richards, diretor da organização."Esta é altura para esta comunidade agir e mostrar o apoio ao povo ucraniano e aos nossos colegas da Federação. É nosso dever usar qualquer influência que possamos ter para acabar com esta invasão".Esta decisão terá também consequências no British GT, onde o atual campeão, o russo Leo Machitski, não poderá defender o título.