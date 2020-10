Nem José Mourinho 'faltou' ao GP de Portugal em F1

O Grande Prémio de Portugal em Fórmula 1 foi um dos acontecimentos desportivos do ano no nosso país e, como tal, ninguém quis faltar ao espectáculo. José Mourinho, mesmo estando distante, em Londres, não faltou à chamada e aproveitou este domingo sem jogo do Tottenham para seguir - juntamente com os seus adjuntos - a corrida pela televisão.













