Nicholas Latifi revela que contratou guarda-costas após sofrer ameaças de morte

O acidente que Nicholas Latifi sofreu no GP de Abu Dhabi e acabou por interferir na definição do resultado da corrida e, consequentemente, da temporada passada de Fórmula 1 - para azar de Lewis Hamilton e sorte de Max Verstappen -, levou a que o piloto da Williams tivesse recebido ameaças de morte por parte de fãs de Hamilton Perante isso, o piloto canadiano, de 26 anos, decidiu contratar guarda-costas para a viagem que fez a Londres com a namorada, a modelo Sandra Dziwiszek, após o GP de Abu Dhabi em dezembro último."Parece estúpido para algumas pessoas, mas no final do dia não sabes o quão sérias as pessoas são. Basta um fã bêbado no aeroporto, ou embateres em alguém que está a ter um dia mau e estão intoxicados sob a influência de algo e têm essas opiniões realmente extremas. É preciso apenas ser aquela pessoa em um milhão", começou por referir no lançamento do carro da Williams para esta temporada esta terça-feira."Eu estava de volta a Londres depois da corrida e tinha segurança comigo quando fui ao Winter Wonderland com a minha namorada. Tens de levar as ameaças a sério porque não sabes o que pode acontecer. É apenas uma infeliz realidade do mundo em que vivemos e houve ameaças de morte extremas que passaram dos limites", acrescentou.Latifi contou ainda que Hamilton lhe enviou uma mensagem de apoio, após saber do sucedido. "No que diz respeito ao apoio que recebi depois, Lewis enviou-me uma mensagem alguns dias antes de eu divulgar o comunicado. Obviamente que não vou entrar em detalhes sobre o que me disse. Recebi algumas mensagens de apoio de outros membros da equipa da Mercedes também. Todo esse apoio foi bom e encorajador de ver", apontou.