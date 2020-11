Patrão da F1 quer respostas sobre acidente de Grosjean: «Por que razão o carro partiu?»

Ross Brawn ficou impressionado com o acidente de Romain Grosjean no GP Bahrein, no último domingo. O patrão da Fórmula 1 congratulou-se por o piloto ter conseguido sair do local pelo seu próprio pé e explicou que vai ser realizada uma investigação detalhada, para perceber o que aconteceu.





"A FIA está a trabalhar com a equipa [a Haas] para perceber a dinâmica do que sucedeu no acidente e perceber o que se pode melhorar daqui em diante", explicou Brawn."Foi um impacto muito severo e há limites no que se pode conter ou controlar. Mas temos de perceber por que entrou na barreira daquela forma. Temos também de entender por que houve um incêndio e por que o carro se partiu em dois. São tudo pormenores que a FIA vai analisar e tentar perceber se há aspetos a melhorar. Tiro o meu chapéu a todos os que estiveram envolvidos, o piloto saiu pelo seu próprio pé de um acidente muito grave", acrescentou Ross Brown. "Ver o Romain saltar do carro foi um enorme alívio."