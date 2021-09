Ralf Schumacher: «Mazepin não tem lugar na Fórmula 1»

A polémica entre os dois pilotos da Haas, Mick Schumacher e Nikita Mazepin, voltou a subir de tom no GP da Holanda, após o despique causado pelo piloto russo logo na primeira volta em Zandvoort. O incidente não passou ao lado de Ralf Schumacher, tio do piloto alemão, que voltou a fazer duras críticas a Mazepin.





"O Mick estava numa perfeita posição para ultrapassar quando Mazepin virou e até danificou a asa frontal do Mick no processo", acusou Ralf em declarações à 'Sky Alemanha'.O irmão do 'Kaiser' vai mais longe e, depois das críticas em Baku, afirmou que a forma como o piloto russo defendeu meteu em causa a vida do número 47 da marca americana."Estes tipos de ações nestas altas velocidades são fatais. Com ações como esta, Mazepin não tem lugar na Fórmula 1. Os riscos que ele assume não combinam com o seu talento. Ele parece oprimido e frustrado", atirou.De recordar que os dois pilotos da Haas ainda não têm lugar garantido para a próxima época. Contudo, tudo indica que Nikita Mazepin irá prolongar o contrato devido às fortes ligações financeiras que o seu pai tem com a equipa norte-americana."Guenther Steiner tem que intervir agora e com urgência. Mesmo que o dinheiro seja necessário, esse não pode ser o preço por colocar a sua equipa em risco", concluiu Ralf.