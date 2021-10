«Schumacher não está morto, apenas não consegue comunicar»

Piero Ferrari, filho de Enzo, fundador da escuderia italiana com o mesmo apelido, abordou a situação de Michael Schumacher. Em declarações à margem da cerimónia do prémio 'Mecenate Dello Sport 2021', entregue a quem promove o desporto nesse mesmo país, Piero lembrou os bons momentos que viveu com o alemão fora da pista, recordando a sua "simplicidade".





"Costumávamos convidá-lo para vir a nossa casa e bebíamos um copo de vinho juntos, tranquilamente. Era uma pessoa simples, clara, precisa e muito linear. Não gosto que se fale de Schumacher como se ele estivesse morto. Não está morto, apenas não consegue comunicar", disse, aproveitando para deixar algumas palavras ao filho do germânico, Mick."Tem o caminho aberto numa equipa que tem o nosso apoio. Espero que em 2022 receba um carro com o qual possa mostrar as suas habilidades".Questionado sobre o atual alinhamento da Ferrari, composto por Charles Leclerc e Carlos Sainz, Piero garantiu ser "uma grande equipa". "Sainz é um piloto sólido e rápido, como demonstrou recentemente no GP da Rússia [3.º lugar] . Leclerc é diferente, é um rapaz inteligente, abençoado com um talento incrível e um alto nível de concentração. Com o carro adequado, dará muitas alegrias", concluiu.