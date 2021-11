GP do Brasil: Bottas ganha corrida sprint marcada por recuperação fantástica de Hamilton

Valtteri Bottas (Mercedes) venceu este sábado a corrida sprint do Grande Prémio do Brasil, 19ª prova do Mundial de Fórmula 1.Depois de Monza, o finlandês ganha pela segunda vez uma 'sprint race' esta temporada e conquista mais três pontos para o Mundial de pilotos. Max Verstappen (Red Bull) foi segundo e Carlos Sainz (Ferrari) terceiro.Max Verstappen ganha dois pontos e reforça a liderança do Mundial, agora com 21 pontos de vantagem sobre Lewis Hamilton, que partiu do último lugar devido a uma penalização por irregularidades no DRS do seu Mercedes. Ainda assim, o britânico fez uma recuperação fantástica, ao terminar a corrida sprint no 5º posto, atrás de Sergio Pérez (Red Bull).A classificação desta corrida sprint definiu ainda a grelha de partida para a corrida de amanhã em Interlagos, sendo que Lewis Hamilton irá perder 5 lugares e sair de 10º, como consequência de uma penalização por trocar o motor de combustão.