Verstappen 'atira-se' a Hamilton: «No mesmo carro, andaria dois décimos mais rápido que ele»

O Grande Prémio do Azerbaijão deixou ainda mais ao rubro o Mundial de Fórmula 1 e o circuito de Baku proporcionou a corrida mais eletrizante das seis realizadas até ao momento. Pelo menos na opinião da maioria dos fãs da modalidade.





Max Verstappen liderava a corrida e encaminhava-se para a terceira vitória da época - que seria a segunda consecutiva, depois do GP do Mónaco - mas despistou-se na reta da meta a escassas voltas do fim. O piloto da Red Bull poderia ter hipotecado a liderança do Mundial, mas acabou o domingo a sorrir. Desde logo porque Lewis Hamilton (Mercedes) teve uma saída de pista após a relargada e a diferença entre ambos (4 pontos) mantém-se. E depois porque Sergio Pérez, companheiro de equipa do holandês, venceu o Grande Prémio e estreou-se a ganhar pela Red Bull.No final da corrida, Lewis Hamilton considerou que a Red Bull teve o carro mais rápido ao longo do fim de semana no traçado citadino do Azerbaijão, mas o heptacampeão mundial não ficou sem resposta... de Verstappen. "Eu também diria isso. Mas penso que se eu estivesse no carro dele, andaria dois décimos mais rápido. Não importa aquilo que ele diz. Não vou dizer que ele comete erros porque sente a pressão. Todos tentam tirar o máximo proveito disso e eu também", referiu o piloto holandês, ao portal 'motorsport.com'.Verstappen lamentou, ainda assim, o facto de não ter conseguido pontuar em Baku e alargar a vantagem, já que considera a Mercedes mais forte nos traçados não citadinos. "Parece que temos vantagem em comparação com a Mercedes nos circuitos de rua, e é exatamente por isso que eu gostaria de ter marcado mais pontos. Precisamos desses pontos ao longo de toda a época. Será muito mais difícil fazer uma corrida como a que tivemos aqui em circuitos normais. O nosso carro estava muito bom, mas para ser honesto, espero uma Mercedes muito forte noutras pistas", explicou.