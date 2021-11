Verstappen faz 'mira' a Tsunoda na qualificação para o GP do México: «Incrível, que idiota»

Nothing I can do more than that… — ????/Yuki Tsunoda (@yukitsunoda07) November 6, 2021

Max Verstappen, líder do campeonato de pilotos da Fórmula 1, teceu, este sábado, muitas críticas à atitude de Yuki Tsunoda, piloto da AlphaTauri. Durante a última sessão de qualificação, quando ia bem encaminhado para garantir a pole position no GP do México, o holandês encontrou o japonês e Sergio Pérez fora da pista, e garantiu que abrandou por pensar que "ia haver bandeira amarela". Verstappen mostrou o desagrado através da rádio da equipa, atirando um "incrível, que idiota"."Na última volta eu estava numa boa curva, mas depois não sei o que aconteceu à minha frente. Dois pilotos saíram, e pensei que ia haver bandeira amarela, então diminuí a velocidade. Arruinei a volta. Mesmo assim, e sem ter grande equilíbrio no carro, acho que poderíamos ter garantido a pole. Terceiro não é ideal, mas acho que ainda é melhor do que sair em segundo", explicou à Sky após a prova.Também Christian Horner, diretor da Red Bull, apontou as culpas ao nipónico. "Tsunoda prejudicou-nos. Os dois pilotos [da frente] estavam na última volta e Max [Verstappen] estava a dois décimos e meio de distância. Não entendo porque saiu naquela parte do circuito. É dececionante, afetou-nos os dois pilotos e eles estão bastante chateados".Tsunoda acabou por se defender, admitindo que cometeu "um erro", mas que não fez "nada contra os outros pilotos", desculpas que foram 'aceites'... pela Mercedes, principal rival da Red Bull. "Cabeça erguida!", atirou no Twitter a equipa de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, que acabou por garantir a pole position