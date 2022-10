Corrida de Miguel Oliveira no GP da Tailândia, em direto

Marco Bezzecchi estreia-se na pole position

Neste grande prémio vamos ter um estreante na pole position: Marco Bezzecchi. O italiano da Ducati levou a melhor nos últimos instantes da Q2 sobre Jorge Martin e fixou, até um novo recorde do traçado. Francesco Bagnaia fecha a primeira linha da grelha, dominada pela Ducati.

Another insane record broken in #MotoGP this season



The competition has never been tougher as @Marco12_B becomes the 10th different pole sitter in 2022, the most in a single season ??#ThaiGP pic.twitter.com/SSkpaGi4WU