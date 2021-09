Ex-piloto espanhol que se arrependeu de recusar a vacina morre de covid-19

O antigo piloto espanhol negacionista, que recusou ser vacinado contra a covid-19, morreu no hospital La Fe de Valencia, depois de ter contraído o coronavírus e de ter estado internado nos cuidados intensivos desde julho. Jorge Lis, que tinha 46 anos, esteve 45 dias ligado a uma máquina ECMO - para oxigenar o sangue - mas acabou por não resistir.











Antigo vice-campeão espanhol de 125cc, em 1996, Lis negava a pandemia, rejeitou a vacina mas acabou por se arrepender, já no hospital. A irmã, Elena, contou numa coluna no diário 'Levante-EMV' que o Jorge lhe enviou uma mensagem, a partir do hospital, reconhecendo que devia ter adotado outra postura e aceitado a vacinação. "Tenho medo, Elena. Já não conseguirmos parar isto. Esta semana foi uma das maiores lições da minha vida. Passar muito tempo no Twitter, etc, fez-me radicalizar a um nível extremo. Oxalá tivesse sido vacinado", escreveu o ex-piloto de moticiclismo.Elena partilhou a mensagem do irmão com o intuito de alertar outros negacionistas. "Quem duvida da vacina que pense no que está à sua volta. O Jorge mandou esta mensagem tão íntima porque pretende ajudar os outros, para que não cometam o mesmo erro de não se vacinarem. Não quero que pareça o paradigma dos negacionistas porque ele não o era. Ele tinha as suas ideias, que não eram partilhadas em casa. E está a pagar muito caro. Não é o único negacionista valenciano. Acho que há muita gente que não está vacinada e é a esses que me dirijo, para que não lhes aconteça o mesmo, é um autêntico inferno", referiu, em declarações citadas pela Europa Press.