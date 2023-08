Siga em direto a corrida de Miguel Oliveira no GP Grã-Bretanha

há 14 horas Ontem

Miguel Oliveira ficou em 10.º lugar na corrida sprint no sábado

O português Miguel Oliveira (Aprilia) foi 10.º classificado na corrida sprint do Grande Prémio da Grã-Bretanha de MotoGP, a nona prova da temporada. O piloto de Almada, que largou da 16.ª posição da grelha, concluiu a corrida a 11,247 segundos do vencedor, o espanhol Alex Márquez (Ducati), que deixou o italiano Marco Bezzecchi (Ducati) na segunda posição, a 0,366 segundos, com o também espanhol Maverick Viñales (Aprilia) em terceiro, a 3,374 segundos.



Miguel Oliveira teve um mau arranque, perdendo três lugares nas primeiras curvas, mas, a partir daí, iniciou uma recuperação que o levaria ao 10.º lugar, ainda que sem pontos.



Apesar de ter terminado na 14.ª posição, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) manteve o primeiro lugar do campeonato, com 194 pontos, agora mais 27 do que Marco Bezzecchi, que subiu a segundo. Miguel Oliveira é 17.º colocado, com 27 pontos.