Depois de ter conseguido a melhor qualificação de sempre em MotoGP, Miguel Oliveira caiu logo na 1.ª curva do GP Andaluzia. Bradley Binder tocou na roda traseira da KTM do português e provocou a queda do português.





