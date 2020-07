GP Andaluzia: siga em direto a corrida de Miguel Oliveira

- "Foi uma qualificação positiva. É nossa melhor posição na grelha e é algo que queríamos melhorar desde o fim de semana passado, por isso estamos felizes. Mas estamos conscientes de que o trabalho ainda não está feito. Temos de terminar a corrida de amanhã [hoje] com muitos pontos, por isso vamos continuar a trabalhar, afinar os últimos detalhes e manter uma mentalidade forte", afirmou o piloto de Almada no final da qualificação.





MotoGP: guia interativo para acompanhar em direto o GP Andaluzia este fim de semana MotoGP: guia interativo para acompanhar em direto o GP Andaluzia este fim de semana

- Maverick Viñales (Yamaha) e Francesco Bagnaia (Ducati) completam a 1.ª linha da grelha.- Miguel Oliveira foi o mais rápido na Q1 e, numa inédita presença na Q2, fez a melhor (e única) volta em 1.37,344 minutos, a 337 milésimas do francês Fabio Quartararo (Yamaha), líder do campeonato que garantiu a pole position - 2.ª consecutiva.- O piloto português da KTM Tech 3 fez história ao garantir a melhor qualificação de sempre no MotoGP e vai largar da 5.ª posição (2.ª linha da grelha de partida).- Bom dia! Seja bem-vindo ao Grande Prémio da Andaluzia, em Espanha, naquela que é a 2.ª prova do Mundial de MotoGP de 2020. A corrida tem início marcado para as 13 horas e conta com Miguel Oliveira em ação. Fique connosco e acompanhe todas as incidências!