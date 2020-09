Adversário de Miguel Oliveira e a luta pelo título: «É de loucos»

Em cinco provas de MotoGP esta temporada houve quatro vencedores diferentes e o português Miguel Oliveira (Tech3) foi um dos que subiu ao lugar mais alto do pódio - no Grande Prémio da Estíria. O piloto de Almada já assumiu "lutar pelos lugares da frente" nas próximas três corridas do Mundial de MotoGP que se disputam no mês de setembro, a começar pelo Grande Prémio de São Marino. Mas não é o único a mostrar-se confiante. O sul-africano Brad Binder (KTM), vencedor do GP da República Checa, comentou a temporada, considerando que este ano a luta pelo título será mais renhida do que nunca.





"É de loucos. O pódio é diferente todas as semanas, há pilotos em alta, outros em baixa, problemas para alguns, boas corridas para outros", referiu Binder."Tem sido um início de temporada um pouco caótico, mas mantém as coisas interessantes e eu estou animado para o que resta da ano. Espero que continue assim, com certeza vai ser muito interessante", afirmou o piloto, de 25 anos.Brad Binder chegou a ser anunciado como companheiro de equipa do português Miguel Oliveira na equipa Tech3, no entanto, com o despedimento de Johann Zarco por parte da KTM, o sul-africano 'subiu' à equipa principal , decisão que levou na altura Oliveira a reagir Após cinco provas disputadas esta época, Miguel Oliveira é 9.º classificado, com 43 pontos, a 27 do líder, o francês Fabio Quartararo (Yamaha). Brad Binder é 4.º, com 49 pontos.Este fim de semana regressa a competição, com o GP San Marino, depois da vitória do piloto português, que já assumiu querer lutar pelo título.