Aprilia pronta a anunciar Miguel Oliveira, mas há uma cláusula (e até uma multa) que atrasa tudo

O jornalista espanhol Manuel Pecino, um dos mais conceituados no Mundo do MotoGP, revelou esta sexta-feira que a mudança de Miguel Oliveira para a Aprilia em 2023 (para integrar a equipa WithU RNF) já é algo certo e que apenas não foi anunciado por conta de uma cláusula no contrato do piloto português com a KTM, que em caso de violação obrigaria Oliveira a pagar uma "multa enorme". Diretamente de Silverstone, Pecino recolheu informações junto de duas das partes interessadas e partilhou-as no seu habitual podcast com Chicho Lorenzo, o pai de Jorge Lorenzo."Falei com gente de Aprilia e perguntei-lhes 'quando raio vão anunciar o Miguel Oliveira?' e a pessoa da comunicação disse-me 'tenho todos os papéis prontos, os comunicados. Tenho tudo escrito, só espero ordens'. Depois disso, fui ver alguém da equipa RNF e falei com o patrocinador, a WithU, que estará com eles no próximo ano, com a mesma questão. E ele sorri e diz-me 'é que há uma cláusula no contrato do Miguel Oliveira com a KTM que se 'patina' um pouco, se diz uma frase errada ou fala mais do que deve sobre o futuro, irá custar-lhe uma multa enorme. Por isso o Miguel não pode falar do seu futuro, do seu contrato... Esta cláusula chega até setembro, por altura do Grande Prémio de San Marino. Aí ficará livre e aí deverá ser oficial", disse o jornalista, no ' MOTOGEPEANDO '.Esta revelação de Manuel Pecino acaba por seguir a lógica daquilo que Miguel Oliveira referiu na véspera, quando em conferência de imprensa adiantou que neste momento não pode "dizer nada devido a prazos contratuais"