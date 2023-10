Brad Binder pede desculpa a Miguel Oliveira após incidente no GP da Indonésia: «100% culpa minha»

Brad Binder lamentou este domingo, em declarações divulgadas pela assessoria da KTM, os toques que deu em Luca Marini e em Miguel Oliveira durante o Grande Prémio da Indonésia de MotoGP , frisando mesmo que o incidente com o piloto português - que terminou a corrida em 12.º - foi "100%" culpa sua."Não sei bem por onde começar. Não tinha a certeza acerca do pneu a escolher e, no final, o médio foi a escolha cerca. Um obrigado à equipa pela ajuda. As primeiras voltas foram razoáveis. [Antes do primeiro choque] Tentei desviar-me para não acertar nos outros, e o único sítio para o fazer era por dentro. Peço muitas desculpas à VR46 e ao Luca [Marini]. Depois disso, tentei 'atacar' e ganhar o maior número de posições, mas acertei no Miguel na curva dois: 100% culpa minha e mais desculpas para ele e para a equipa. Duas long laps e mereci as duas. Tendo em conta tudo o que aconteceu, tivemos sorte de acabar em 6.º e de chegar ao fim da corrida", justificou o sul-africano, antes de fazer a antevisão ao próximo Grande Prémio, na Austrália."É o meu circuito favorito no calendário, só precisamos de proteger os pneus. Senti-me bem no passado e espero que possa ser um fim de semana positivo", concluiu.Refira-se que o Grande Prémio da Austrália de MotoGP, em Phillip Island, se realiza no fim de semana de 20 a 22 deste mês.