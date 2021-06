Diretor da KTM orgulhoso: «Não houve um único erro em toda a corrida»

Mike Leitner, diretor da KTM, não escondeu o orgulho pela prestação da sua equipa este fim de semana nas várias categorias do mundial de motociclismo, com destaque para a vitória de Miguel Oliveira em MotoGP, na Catalunha.





"As emoções estão ao rubro. Hoje mostrámos que o projeto do MotoGP da KTM está numa ótima direção. Que prestação! Não houve um único erro em toda a corrida e numa pista difícil. O Brad também teve uma ótima corrida embora não esteja satisfeito mas este tipo de corrida torna os pilotos mais fortes. O projeto no Moto2 também está a correr bem e é bom de se ver. Tenho de endereçar um grande obrigado à KTM. Temos de continuar a pressionar porque vemos o progresso que fazemos. A equipa foi fantástica. O início da temporada não foi fácil para nós mas ninguém deixou de acreditar. Mantivemo-nos fortes", afirmou o responsável da equipa austríaca.Também o diretor-geral da KTM, Pit Beirer, enalteceu a equipa: "É por isto que corremos. O nível da competição na pista e na pitboxes no MotoGP é tão elevado e ter dias como os de hoje dá um enorme orgulho à companhia e a todos quanto vestem esta camisola laranja. Continuamos a acreditar, a trabalhar e a pressionar. Temos uma equipa tão forte de gente e peritos e é disso que precisamos para ter sucesso. Esta é a motivação perfeita para nós para mantermos o gás o resto da época".