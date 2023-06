Diretor-geral da Aprilia garante que "Miguel Oliveira ainda está numa condição física muito má"

Massimo Rivola, diretor-geral da Aprilia Racing, não garantiu certezas mas o discurso leva a crer que Miguel Oliveira não estará na corrida de Mugello, a 11 de junho. O responsável da equipa do 'Falcão' atualizou o estado físico do português foi abalroado no Grande Prémio de Espanha , a 30 de abril.'Infelizmente vemos o Miguel [Oliveira] ainda numa muito má condição física. Um início de temporada muito azarado para ele. O Raúl [Fernández] está a melhorar após a operação ao braço direito", documentou ao site do MotoGP, depois do piloto de Almada ter garantido ontem estar "desconfortável" em cima da mota.Ainda assim, Rivola acredita que Itália tratá coisas boas à marca. "Tenho a certeza que Mugello será o verdadeiro arranque do nosso campeonato, porque até agora temos mostrado boa velocidade, mas não temos obtido bons resultados. Felizmente, o campeonato é muito longo, por isso temos um bom momento para recuperar e mostrar a nossa velocidade", reforçou.