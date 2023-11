Equipa de Miguel Oliveira perde contrato para Mundial de MotoGP: o que acontece agora aos pilotos?

O anúncio do MotoGP, que esta segunda-feira decidiu deixar a CryptoDATA RNF Aprilia fora do Mundial em 2024, caiu que nem uma bomba junto dos fãs de Miguel Oliveira, mas a notícia não foi particularmente surpreendente no paddock, até porque as divergências da equipa com a Dorna já deixavam antever um cenário de rutura.Mas há uma questão que se impõe nesta altura: que acontecerá aos dois pilotos, Miguel Oliveira e Raúl Fernández, na próxima época? Em princípio nada, uma vez que ambos têm contrato com a Aprilia até 2024.A revista 'Speed Week' escreve que os problemas entre o CEO da CryptoDATA, Ovidiu Toma - que detém 60 por cento do capital da equipa, através da CDT SPORTS AND MEDIA SRL -, o chefe da RNF Aprilia, Razlan Razali - detentor dos outros 40 por cento - e a Dorna já eram visíveis em Doha, no GP do Qatar, há uma semana.Razalino final do GP de Valência de ontem, mas a equipa apressou-se agarantindo que tudo estava bem. Só que inconsistências financeiras, além de várias quebras do "acordo de participação", acabaram por conduzir à decisão do Comité de Seleção de MotoGP de afastar a equipa do Mundial em 2024.Entretanto surgiram também rumores de que o milionário norte-americano Justin Marks, dono da equipa Track House NASCAR, estaria disposto a investir numa nova equipa independente com material Aprilia, ficando com toda a equipa técnica da RNF e o contratos da equipa italiana. A Leopard Racing também terá apresentado uma candidatura que, segundo a 'Speed Week', foi recusada pelo Comité de Seleção.A questão é saber se Raul Fernández estará nos testes que amanhã começam em Valência e, se sim, em que garagem. Provavelmente arranjam-lhe uma vaga na da Aprilia...Ausente estará garantidamente Miguel Oliveira, que recupera de uma fratura no ombro direito, sofrida no GP do Qatar.