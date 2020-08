Figuras do desporto 'invadem' Instagram de Miguel Oliveira

Miguel Oliveira alcançou este domingo a primeira vitória no MotoGP ao vencer o GP Estíria e, como é habitual no final de cada corrida, o piloto português recorreu ao Instagram para deixar uma mensagem a todos os seus fãs.





"P1! Vitória histórica para mim, Portugal, para a minha família e equipa. Estou sem palavras para agradecer o vosso apoio. VAMOSSSSSS", escreveu o 'Falcão', numa publicação que rapidamente recebeu centenas de 'likes' e comentários e com destaque para inúmeras figuras do mundo do desporto como Pizzi, Paulo Futre, António Félix da Costa, André Villas-Boas, Rui Costa, Fernando Pimenta, Patrícia Mamona, João Sousa, Sérgio Oliveira, José Fonte, Dani Pedrosa e Fabio Quartararo.A Hyundai, um dos patrocinadores oficiais do piloto português, também comentou a publicação para felicitar o piloto português. Mas houve quem não se esquecesse que Miguel Oliveira recebeu um BMW M4 e o seu companheiro na Tech3, Iker Lecuona, pediu para dar uma voltinha. "Parabéns, meu! Mereces, fizeste uma grande corrida. Espero que me deixes dar uma volta no M4", escreveu o piloto espanhol.