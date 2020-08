Johann Zarco castigado por acidente no GP da Áustria

O francês Johann Zarco (Ducati) partirá desde a linha das boxes para a próxima corrida do Mundial de MotoGP em que participar, como penalização por "condução irresponsável" no Grande Prémio da Áustria do passado domingo, foi esta sexta-feira anunciado.

Zarco foi considerado culpado pelo acidente com o italiano Franco Morbidelli (Yamaha) quando seguiam a mais de 300 quilómetros por hora.

"Os pilotos devem conduzir de forma responsável e sem colocar em perigo os outros concorrentes", lê-se no comunicado dos comissários da Federação Internacional de Motociclismo, divulgado esta sexta-feira.

A penalização deve ser cumprida na próxima corrida em que marcar presença, uma vez que Zarco ainda está em dúvida para o GP da Estíria de domingo, pois recupera de uma fratura no pulso direito sofrida no embate com Morbidelli.

O GP da Estíria será a quinta prova do Mundial de MotoGP desta temporada.