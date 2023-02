Marc Márquez e o "inferno" das lesões: «Estive f...»

Marc Márquez confessou, em entrevista à televisão espanhola Cuatro, que pensou em deixar o MotoGP aos 29 anos devido às constantes lesões no braço direito, frisando mesmo que viveu "um inferno" entre 2020 e 2022, período durante o qual foi sujeito a quatro operações "Antes da última operação que fiz ao braço, bem... Retirar-me era uma opção grande, com apenas 29 anos. Mas agora voltei a ser feliz e não tenho dores ", começou por referir o oito vezes campeão do Mundo de MotoGP, antes de relatar aquilo por que passou nos últimos meses."Ganhava corridas e terminava a chorar. Depois da lesão há algo que muda no teu corpo. Ganhar é uma festa para mim, mas ali há dor, não há vontade... [Os últimos anos?] Um inferno. E o inferno é duro, porque vinha de uma carreira onde parecia ser um super-herói. E de um dia para o outro, com a lesão, com a fratura, infeção, operações... As coisas não saem. E é aí que tens de tentar evitar tudo ao teu redor, porque toda a gente opina, toda a gente sabe... Se prestas atenção a isso, afundas-te. Estive f...", assegurou o espanhol da Honda.Márquez garantiu ainda que "está perto" de recuperar a 100 por cento. " [Estarei recuperado] Quando voltar a lutar por vitórias a cada fim de semana. Estou perto, mas ainda não cheguei lá", rematou.